أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أنه تم فتح ميادين جديدة لاستقبال احتفالات المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، لافتًا إلى أن هناك حالة استنفار أمني في جميع أنحاء المحافظة.

وقال في مداخلة هاتفية على شاشة “إكسترا نيوز” اليوم الأحد، إن هناك العديد من المشروعات يتم تنفيذها في المحافظة استعدادا للموسم الصيفي، متابعا: “من المتوقع أن تستقبل المحافظة خلال موسم الصيف 8 ملايين مصيف نظرا للطبيعة الساحرة التي تتميز بها”.