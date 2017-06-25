 Moheet on google
الأحد 25 يونيو 2017 10:25 مساءً
روابط سريعة
الغيطي: مصر ولادة في الغناء
الإعلامي محمد الغيطي

الغيطي: مصر ولادة في الغناء

2017-06-25 22:24:39
كتب - متابعات

أكد الإعلامي محمد الغيطي، أن مصر ولادة في مجال الغناء، وعندما نفتش في ماضين نكتشف أننا كنا الرواد، وها نحن موجودون ونطلق أبدعاتنا ومواهبنا الولادة.
وتابع في برنامجه “صح النوم” المذاع على شاشة “LTC”، اليوم الأحد، أن جميع مسابقات الغناء التي أنفقت عليها الملايين خلال الـ 10 سنوات الماضية، نجد أن الموهبة المصرية تبرز وتتصدر المشهد، وتتألق، ونرى المواهب الأخرى لا تتألق إلا باستعادة التراث الغنائي المصري، وهم يشدون بأغاني أم كلثوم وعبد الحليم وفايزة أحمد.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3