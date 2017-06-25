أكد الإعلامي محمد الغيطي، أن مصر ولادة في مجال الغناء، وعندما نفتش في ماضين نكتشف أننا كنا الرواد، وها نحن موجودون ونطلق أبدعاتنا ومواهبنا الولادة.

وتابع في برنامجه “صح النوم” المذاع على شاشة “LTC”، اليوم الأحد، أن جميع مسابقات الغناء التي أنفقت عليها الملايين خلال الـ 10 سنوات الماضية، نجد أن الموهبة المصرية تبرز وتتصدر المشهد، وتتألق، ونرى المواهب الأخرى لا تتألق إلا باستعادة التراث الغنائي المصري، وهم يشدون بأغاني أم كلثوم وعبد الحليم وفايزة أحمد.