 Moheet on google
الإثنين 26 يونيو 2017 12:24 صباحاً
روابط سريعة
فيدرير يتوج ببطولة "هاله" الألمانية للتنس للمرة التاسعة
روجيه فيدرر - روجيه فيدرير

فيدرير يتوج ببطولة "هاله" الألمانية للتنس للمرة التاسعة

2017-06-25 22:37:05

توج السويسري روجيه فيدرير، اليوم الأحد، بلقبه التاسع في بطولة “هاله” الألمانية للتنس، وذلك عقب تغلبه على الألماني ألكسندر زفيريف.

وتغلب فيدرير، المصنف الخامس عالميا والمرشح الأول للقب، على زفيريرف المصنف الـ12 عالميا والمرشح الرابع للقب، بنتيجة (6-1 و6-3) في مباراة استمرت 53 دقيقة.

ويأتي تتويج فيدرير بهذا اللقب قبل مشاركته في بطولة ويمبلدون، ثالث بطولات الجراند سلام الاربع الكبرى هذا الموسم، والتي تقام خلال الفترة من الثالث وحتى 16 يوليو المقبلين، والتي سيسعى للفوز بها للمرة الثامنة في تاريخه والانفراد بلقب الأكثر تتويجا بالبطولة، إذ يتعادل حاليا مع الأمريكي بيت سامبراس والبريطاني ويليام رينشو بواقع سبعة ألقاب.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3