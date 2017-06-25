توج السويسري روجيه فيدرير، اليوم الأحد، بلقبه التاسع في بطولة “هاله” الألمانية للتنس، وذلك عقب تغلبه على الألماني ألكسندر زفيريف.

وتغلب فيدرير، المصنف الخامس عالميا والمرشح الأول للقب، على زفيريرف المصنف الـ12 عالميا والمرشح الرابع للقب، بنتيجة (6-1 و6-3) في مباراة استمرت 53 دقيقة.

ويأتي تتويج فيدرير بهذا اللقب قبل مشاركته في بطولة ويمبلدون، ثالث بطولات الجراند سلام الاربع الكبرى هذا الموسم، والتي تقام خلال الفترة من الثالث وحتى 16 يوليو المقبلين، والتي سيسعى للفوز بها للمرة الثامنة في تاريخه والانفراد بلقب الأكثر تتويجا بالبطولة، إذ يتعادل حاليا مع الأمريكي بيت سامبراس والبريطاني ويليام رينشو بواقع سبعة ألقاب.