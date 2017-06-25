طارق الشناوي: دراما رمضان اعتمدت على التهريج2017-06-25 22:17:38
رأى طارق الشناوي، الناقد الفني، أن التاريخ الدرامي يغضب المحامين والصحفيين والأطباء والممرضات.
وأضاف في مداخلة هاتفية على شاشة “إكسترا نيوز” اليوم الأحد، أن أبرز ما ظهر في الدراما الرمضانية كان قضيتي الخيانة الزوجية والشذوذ الجنسي، مشيرا إلى أن مسلسلات الكوميديا الرمضانية كانت سيئة لأنها اعتمدت على “التهريج”.
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