 Moheet on google
الإثنين 26 يونيو 2017 12:18 صباحاً
روابط سريعة
القبض على المطربة أصالة بمطار بيروت لحيازتها "كوكاين"
اصالة

القبض على المطربة أصالة بمطار بيروت لحيازتها "كوكاين"

2017-06-25 23:43:12

ألقت السلطات اللبنانية مساء اليوم، القبض على المطربة أصالة نصري أثناء وجودها في مطار بيروت للمغادرة إلى القاهرة بصحبة زوجها طارق العريان، بعد أن وجد بحوزتها 5 جرامات من مخدر “الكوكاين”.

ومن جانبها، أنكرت الفنانة السورية أصالة علمها بوجود 5 جرامات من “الكوكايين” بحوزتها.. ووفق مصادر إعلامية لصحيفة الديار اللبنانية، قالت “أصالة”، إن أحدهم وضع هذه الكمية من المخدرات لها بغرض الإيقاع بها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3