ألقت السلطات اللبنانية مساء اليوم، القبض على المطربة أصالة نصري أثناء وجودها في مطار بيروت للمغادرة إلى القاهرة بصحبة زوجها طارق العريان، بعد أن وجد بحوزتها 5 جرامات من مخدر “الكوكاين”.

ومن جانبها، أنكرت الفنانة السورية أصالة علمها بوجود 5 جرامات من “الكوكايين” بحوزتها.. ووفق مصادر إعلامية لصحيفة الديار اللبنانية، قالت “أصالة”، إن أحدهم وضع هذه الكمية من المخدرات لها بغرض الإيقاع بها.