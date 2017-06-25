القبض على المطربة أصالة بمطار بيروت لحيازتها "كوكاين"2017-06-25 23:43:12
ألقت السلطات اللبنانية مساء اليوم، القبض على المطربة أصالة نصري أثناء وجودها في مطار بيروت للمغادرة إلى القاهرة بصحبة زوجها طارق العريان، بعد أن وجد بحوزتها 5 جرامات من مخدر “الكوكاين”.
ومن جانبها، أنكرت الفنانة السورية أصالة علمها بوجود 5 جرامات من “الكوكايين” بحوزتها.. ووفق مصادر إعلامية لصحيفة الديار اللبنانية، قالت “أصالة”، إن أحدهم وضع هذه الكمية من المخدرات لها بغرض الإيقاع بها.
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