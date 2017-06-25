أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، سيقوم بزيارة رسمية إلى البلاد في شهر يوليو المقبل.

وقال بوروشينكو - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية - “نحن نتوقع أن يقوم تيلرسون في يوليو بزيارة إلى كييف، حيث سيتم مواصلة مشاريعنا التي بدأت في واشنطن”.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه يتوقع أيضا أن يقوم وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس بزيارة رسمية لكييف في غضون شهرين أو ثلاثة.

وفيما يتعلق بهذه الزيارة.. قال بوروشينكو “لدينا اتفاقية في مجال الدفاع متفق عليها عملياً.. نحن ننتظر خلال الأشهر القليلة المقبلة زيارة ماتيس إلى أوكرانيا، آمل أن يتم توقيع الاتفاق بهذا الصدد خلال الزيارة”.

يذكر أن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو قام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة في 19 من الشهر الجاري، حيث التقى خلال الزيارة بكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايكل بنس ووزير الدفاع جيمس ماتيس.