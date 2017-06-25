حاولت الفنانة رانيا يوسف، تخطي مقلب برنامج “رامز تحت الأرض” عن طريق حيلة لتحاول إنقاذ نفسها من “السحلية” حيث حاولت أن تقف في صمت بثبات، ودون إحداث أي صوت، حتى تفلت من وحش رامز جلال المفترس.

كما أبدت الفنانة رانيا يوسف، غضبها الشديد من الفنان رامز جلال بعد أن كشف وجهه، وخلع ملابس “السحلية” التي يرتديتها في مقلب برنامج “رامز تحت الأرض” على شاشة إم بي سي مصر.