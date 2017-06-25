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وزير النقل يعلنها: "ضربنا السوق السوداء"
وزير النقل هشام عرفات‎

وزير النقل يعلنها: "ضربنا السوق السوداء"

2017-06-25 21:37:30
كتب - متابعات

شدد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، على أنه تم عمل خطة لحركة السكك الحديدية والمواصلات قبل عيد الفطر، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على توفير وسائل المواصلات للمواطنين في العيد.
وقال في مداخلة هاتفية على شاشة “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، “ضربنا السوق السوداء للتذاكر في مقتل وأصبحت ذكرى”، مشيرًا إلى أنه كان يتم استغلال الفجوة بين العرض والطلب واللعب في احتياج المسافرين ورفع أسعار تذاكر القطارات.

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