أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، أن بلاده تريد توثيق العلاقات مع قطر، مضيفًا أن سياسة طهران تقضى بتطوير متزايد للعلاقات مع الدوحة، مضيفًا أن طهران تقف إلى جانب شعب وحكومة قطر، جاء ذلك خلال اتصال هاتفى مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، بمناسبة عيد الفطر، بحسب موقع الرئاسة الإيرانية، بحسب “أ ف ب”.

وتابع، “نرى أن الضغوط والتهديدات والعقوبات ليست الطريقة المناسبة لحل المشاكل بين دول المنطقة”، مشيرًا إلى أن “دعم اقتصاد قطر وتطوير العلاقات، خصوصا فى القطاع الخاص فى البلدين، قد يكونان هدفين مشتركين”، لافتا إلى أن “المجالات الجوية والبحرية والبرية الإيرانية ستبقى على الدوام مفتوحة أمام قطر، البلد الشقيق والجار”.

وكانت مصر، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، فى الخامس من يونيو، واتهمتها بدعم “منظمات إرهابية”، واتخذت اجراءات عقابية بحقها، بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية، أمامها، والطلب من القطريين مغادرة أراضيها.

وفى محاولة لحل الأزمة، وضعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، عدة مطالب يجب على النظام القطرى تنفيذها لإنهاء المقاطعة، وأمهلت الدول الدولة 10 أيام لتنفيذها، وتضمنت المطالب 13 شرطا بحسب وسائل الإعلام، إعلان قطر عن خفض التمثيل الدبلوماسى مع إيران، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثورى الإيرانى من الأراضى القطرية، والاقتصار، وقطع أى تعاون عسكرى أو استخباراتى مع إيران.