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باحث: تركيا تُصعد من الأزمة مع قطر
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

باحث: تركيا تُصعد من الأزمة مع قطر

2017-06-25 21:22:55
كتب - متابعات

أكد المستشار سالم اليامي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، اليوم الأحد أن تأييد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرد قطر على المطالب العربية الخليجية وخروجه بعدد من التصريحات غير المألوفة يجعل تركيا تنتقل من دور الباحث عن حل الأزمة إلى من يصعدها.
وأضاف في حواره على شاشة الغد أن تركيا خرجت عن دور الوسيط، وتلعب دور الداعم والمؤيد للدوحة، وهي مساندة وهمية، مشددًا على أن قطر ليس لها سند سوى محيطها الخليجي الطبيعي.
ولفت إلى أن تركيا تبحث عن مصالحها فقط في الدرجة الأولى، موضحًا أن الغضب التركي جراء تلك الأزمة سيؤثر سلبًا على علاقاتها بدول المنطقة، وفى مقدمتها السعودية.

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