أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة يوم الجمعة المقبلة بمساجد الجمهورية بعنوان ( ماذا بعد رمضان ؟ وماذا أفدنا منه؟).

وطالبت وزارة الأوقاف ـ في بيان اليوم الأحد ـ جميع الأئمة بالإلتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الإلتزام بضابط الوقت ما بين 15 ـ 20 دقيقة كحد أقصى ، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري وفهمهم المستنير للدين وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط الخطاب الدعوي.

وحذرت من إستبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة ، مبينة أنها ستنشر لاحقا نص الخطبة الإسترشادية على موقع الوزارة ليسترشد بها الأئمة والخطباء.