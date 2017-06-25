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الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة بعنوان (ماذا بعد رمضان ؟ وماذا أفدنا منه؟)
وزارة الأوقاف

الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة بعنوان (ماذا بعد رمضان ؟ وماذا أفدنا منه؟)

2017-06-25 21:04:15
كتب - أ ش أ

أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة يوم الجمعة المقبلة بمساجد الجمهورية بعنوان ( ماذا بعد رمضان ؟ وماذا أفدنا منه؟).
وطالبت وزارة الأوقاف ـ في بيان اليوم الأحد ـ جميع الأئمة بالإلتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الإلتزام بضابط الوقت ما بين 15 ـ 20 دقيقة كحد أقصى ، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري وفهمهم المستنير للدين وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط الخطاب الدعوي.
وحذرت من إستبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة ، مبينة أنها ستنشر لاحقا نص الخطبة الإسترشادية على موقع الوزارة ليسترشد بها الأئمة والخطباء.

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