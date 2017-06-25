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رسميا.. فرنسا تتهم إبنة وصهر رئيس الكونغو بالفساد المالي
دنيس ساسو رئيس الكونغو
دنيس ساسو رئيس الكونغو

رسميا.. فرنسا تتهم إبنة وصهر رئيس الكونغو بالفساد المالي

2017-06-25 20:44:31
أ ش أ

وجه القضاء القرنسي الاتهام رسميا لابنة و صهر الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نجيسو، وذلك في اطار التحقيق الذي تجريه السلطات الفرنسية منذ عام 2010 حول ممتلكات ثلاثة أسر روساء أفارقة.

فبعد أبن شقيق الرئيس الكونغولي، ويلفريد نجيسو في مارس، وجه قضاة التحقيق في باريس الاتهام لجوليان ساسو نجيسو، 50 عاما، وزوجها جاي يوهانسون، 53 عاما في نفس الوقائع و هي تبييض اموال عامة تم الاستيلاء عليها في اطار التحقيق بشأن حيازة ممتلكات بشكل غير شرعي.

وتحقق السلطات الفرنسية في ملفات أسرة نجيسو إضافة إلى أقارب الرئيس الجابوني الراحل عمر بونجو وأبنه، الرئيس الحالي لهذا البلد الأفريقي، وتيودورو اوبيانج نجوما رئيس غينيا الاستوائية.

ويواجه ابن الرئيس الغيني، تيودورين، محاكمة في باريس يتهم فيها باختلاس أموال عامة لتمويل مصاريف حياته الشخصية المرفهة.

وتعد هذه المحاكمة غير مسبوقة في فرنسا التي غضت الطرف طويلا عن تهريب عدد من القادة الأفارقة لأموال غير شرعية في قطاع العقارات، وجاءت نتيجة ضغوط مارستها مجموعات حقوقية.

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