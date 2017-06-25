المؤتمر يرحب بتصريحات السفير السعودي لدى مصر.. هذا ما قاله قطان2017-06-25 21:00:21
رحب الدكتور حسين أبو العطا نائب رئيس حزب المؤتمر، بتصريحات سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبد العزيز قطان، التى أكد فيها قوة وصلابة العلاقات بين القيادتين المصرية والسعودية ومن خلفهما الشعبان الشقيقان، خاصة في ظل الأوضاع الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية والدور القيادي لكلا البلدين الذي تحتمه مسئوليتهما التاريخية.
وأكد أبو العطا فى بيان له، تأييده لتصريحات السفير ” قطان ” التى أكد فيها أن التنسيق بين مصر والمملكة يشهد تناميًا كبيرًا، خاصة وأن المنطقة تمر بمنعطفات حادة وباتت تموج بالتحديات، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدًا من تعميق وتطوير للعلاقات القوية بين البلدين.
وقال نائب رئيس حزب المؤتمر في بيان له: إن مصر والمملكة العربية السعودية بقيادة الزعيمين الكبيرين الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك سالمان بن عبد العزيز لديهما القدرة على قيادة العمل العربى المشترك ومواجهة جميع التحديات التى تواجه المنطقة والأمة العربية وفى مقدمتها ظاهرة الإرهاب الأسود خاصة أن العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والرياض تعتبر نموذجا رائعا للتعاون بين جميع الدول العربية.
وطالب أبو العطا، جميع الدول العربية بالتعاون والتنسيق والعمل العربى المشترك لمواجهة الإرهاب. يذكر أن السفير أحمد القطان قد أدلى بهذه التصريحات المهمة خلال حفل الإفطار الذى نظمه بمنزله بالقاهرة لعدد من الكتاب والمفكرين الذين يمثلون مختلف التيارات السياسية والفكرية أمس.
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