تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في أجزاء كثيرة من جنوب الصين وتشريد اكثر من 450 الف شخص.

كما أدت تبعات الأمطار الغزيرة إلى مصرع 22 شخصا على الأقل وفقدان ستة آخرين في مقاطعات (جيانجشى وكويتشو وهونان ويوننان وأنهوي).

وذكرت سلطات مكافحة الفيضانات في مقاطعة جيانجشى -في بيان صحفي- أن الأمطار الغزيرة التي بدأت تهطل على المنطقة منذ يوم الخميس الماضي أثرت على 8ر1 مليون شخص وأجبرت السلطات المحلية على إجلاء نحو 270 ألف شخص ونقلهم إلى أماكن آمنة في 47 محافظة ومنطقة.

ووفقا للإعلام الرسمي الصيني، أسفرت الفيضانات والانهيارات الأرضية عن مصرع ستة أشخاص وفقدان ثلاثة آخرين فى جيانجشى.

وفي كويتشو لقى تسعة أشخاص مصرعهم فيما ظل اثنان في عداد المفقودين بعد أن عانت المنطقة من الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة الماضية ما تسبب في تدمير أكثر من 35 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية وأسفر عن خسائر اقتصادية مباشرة بلغت قيمتها حوالي 610 ملايين يوان (89 مليون دولار امريكى).

وفي هونان، تم إجلاء ما يقرب من 152 الف شخص وتم العثور علي جثث ثلاثة اشخاص عقب حدوث انهيار ارضي فى منطقتهم.

وذكرت لجنة موارد المياه فى تشانجيانج أن المياه فى 14 نهرا على طول وادي نهر اليانجتسي ارتفعت فوق مستويات الانذار وان الامطار الغزيرة فى الايام القليلة القادمة يمكن ان تزيد من مستوى المياه فى الروافد الوسطى والدنيا لنهر اليانجتسي.

ومن المتوقع ان تخف حدة الامطار غدا الاثنين وبعد غد ثم تعود لتزداد يومى الاربعاء والخميس.