شكك النجم الإنجليزي السابق والهداف الأكبر في تاريخ تشيلسي فرانك لامبارد، في قدرة النادي اللندني على إيجاد مهاجم بقيمة الإسباني دييجو كوستا، إذا ما قرر الرحيل عن النادي.

وأعرب كوستا، 28 عاما، منذ عدة أسابيع عن رغبته في العودة لصفوف أتلتيكو مدريد بعدما أبلغه الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي، بأنه لن يعتمد عليه في الموسم المقبل عبر رسالة على هاتفه.

وقال لامبارد - في تصريحات نقلتها شبكة (سكاي سبورتس) البريطانية اليوم /الأحد/ - “إنه مهاجم رائع ورأينا جميعا ما فعله في الموسم الماضي وما قدمه منذ قدومه لتشيلسي.. سيكون من الصعب جدا إيجاد بديل له، لا يوجد مهاجم آخر من هذا الطراز”.

وأضاف لامبارد قائلا “لا أعلم بماذا يفكر دييجو، إذا كان يريد الرحيل أو البقاء.. كل ما قيل خلال الفترة الماضية مجرد تكهنات، والحقيقة الوحيدة الواضحة هو أننا نمتلك مهاجما رائعا”.

ويعد أبرز الأسماء المقترحة للانضمام لبطل الدوري الإنجليزي هو البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون، الذي كشف مطلع الشهر الجاري، عن التوصل لاتفاق مع أحد أندية البريمييرليج، ولكنه لم يفصح عن هويته.