طالب الرئيس التشادي إدريس ديبي اليوم بضرورة منح بلاده مساعدات مالية لتمويل الحرب التي تشارك فيها ضد الإرهاب.

وذكر راديو (صوت أمريكا) ـ في نشرته باللغة الإنجليزية ـ أن الرئيس التشادي حذر ، فى مقابلة أجراها مع وسائل إعلام فرنسية، من أن بلاده قد تضطر الى سحب بعض قواتها التي تشارك في الحرب ضد الإرهاب في حالة عدم الحصول على هذه المساعدات المالية.

وأضاف ديبي “إن تشاد دولة صغيرة لا تملك الإمكانيات المالية ، ومن ثم ، فإنه من الواجب على الدول التى تملك قدرا أكبر من الموارد أن تقدم الدعم اليها”.

وأشار الى أن بلاده تدخلت في الحرب ضد الإرهاب في مالي والكاميرون ونيجيريا والنيجر ، حيث أنفقت نحو 512 مليون دولار دون أن تحصل في المقابل على أية مساعدات مالية.

جدير بالذكر أن اقتصاد تشاد - الذي يعتمد على النفط - تأثر بشدة بسبب هبوط أسعاره ، حيث تساهم تشاد بدور رئيسي في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي ، علاوة على دعم القوى الإقليمية التي تحارب مسلحي جماعة (بوكو حرام) المتشددة في نيجيريا ، كما يقوم الجنود التشاديون بدوريات مراقبة الحدود المضطربة.