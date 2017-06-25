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هذه خطة النقل العام في عيد الفطر المبارك
أتوبيس نقل عام

هذه خطة النقل العام في عيد الفطر المبارك

2017-06-25 20:28:23
كتب - متابعات

قال اللواء رزق مصطفى رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، إنه تم تخصيص 130 أتوبيسًا يتحرك من الميادين الرئيسية والمتنزهات العامة لخدمة المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.
وأضاف في تصريحات على شاشة “أون لايف” أن وسيلة النقل الرئيسية في هيئة النقل العام، هي الأتوبيس، موضحًا أن الهيئة لديها 2600 أتوبيس يعمل في شوارع القاهرة.

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