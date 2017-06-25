وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر لوزير الشباب الرياضة المهندس خالد عبد العزيز، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المهندس هاني أبو ريدة، على تأجيل مباراة الزمالك أمام بتروجيت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل مباراة الزمالك وبتروجيت، التي كان من المقرر أن تقام اليوم الأحد، وذلك لمدة 48 ساعة، بالإضافة إلى تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد السكندري الذي كان محددا له بعد غد الثلاثاء، إلى الأسبوع المقبل، وذلك لانشغال الزمالك بمباراته في بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كابس يونايتد الزيمباوي.

وأكد منصور أنه حرص على تحفيز لاعبي الزمالك لتقديم مستويات جيدة خلال الفترة القادمة، قائلا “قلت للاعبين في الجلسة أنهم لابد أن يكونوا على قدر المسئولية في الفترة المقبلة، ويجب أن يعرف كل منهم قيمة قميص نادي الزمالك، وأن من يريد الرحيل سيتم الموافقة على رحيله”.