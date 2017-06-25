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خطة من التعليم لتطوير المستشفيات الجامعية
الدكتور خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي

خطة من التعليم لتطوير المستشفيات الجامعية

2017-06-25 20:10:20
كتب - متابعات

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن هناك خطة عمل تطور كبير في الخدمات الطبية بمستشفيات الجامعات قريبًا.

وأضاف في مداخلة هاتفية على شاشة “إكسترا نيوز” اليوم الأحد، أنه مرّ على المستشفيات الجامعية بالإسكندرية للتأكد من مستوى الخدمات، مؤكدًا أن جميع الأمور تسير على قدم وساق، مضيفا أنه يوجد استعداد كامل في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ خلال عيد الفطر المبار

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