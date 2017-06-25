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محافظ القاهرة: جميع الأجهزة تعمل على مدار الساعة
المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة‎

محافظ القاهرة: جميع الأجهزة تعمل على مدار الساعة

2017-06-25 19:47:57
كتب - متابعات

شدد المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، على أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة لحل جميع المشكلات والأزمات.

وقال في تصريحات على شاشة “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، إنه تم تشديد الإجراءات الأمنية حول جميع المرافق بالمحافظة، وأنه تم تجهيز المستشفيات تحسبًا لأي طوارئ، مضيفًا أنه تم تجهيز سيارات الإسعاف.

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