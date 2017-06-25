شدد المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، على أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة لحل جميع المشكلات والأزمات.

وقال في تصريحات على شاشة “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، إنه تم تشديد الإجراءات الأمنية حول جميع المرافق بالمحافظة، وأنه تم تجهيز المستشفيات تحسبًا لأي طوارئ، مضيفًا أنه تم تجهيز سيارات الإسعاف.