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الجيش اليمني يعلن مقتل القيادي الحوثي حسين السقاف
الجيش اليمني

الجيش اليمني يعلن مقتل القيادي الحوثي حسين السقاف

2017-06-25 19:33:51
أ ش أ

أعلن الجيش اليمني مقتل القيادي الحوثي حسين السقاف وعدد من مرافقيه في مدينة صرواح.

ذكرت ذلك قناة “العربية الإخبارية” اليوم /الأحد/، وكانت قوات التحالف العربي شنت عملية نوعية استهدفت اجتماعا لقيادات حوثية في محافظة مأرب، ما أسفر عن مقتل القيادي الحوثي “مبارك المشن” المسؤول عن جبهة “صرواح”.

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