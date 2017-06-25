أعلن الجيش اليمني مقتل القيادي الحوثي حسين السقاف وعدد من مرافقيه في مدينة صرواح.

ذكرت ذلك قناة “العربية الإخبارية” اليوم /الأحد/، وكانت قوات التحالف العربي شنت عملية نوعية استهدفت اجتماعا لقيادات حوثية في محافظة مأرب، ما أسفر عن مقتل القيادي الحوثي “مبارك المشن” المسؤول عن جبهة “صرواح”.