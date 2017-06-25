أعلن الرئيس الباكستاني ممنون حسين، اليوم /الأحد/ أن بلاده نشرت 15 ألف جندي في مختلف أنحاء البلاد بغرض توفير الحماية للعمال الصينيين الذين يشاركون في تنفيذ مشروعات الطاقة والمرافق الأساسية في باكستان.

وذكرت قناة (جيو) الباكستانية -في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية- ان الرئيس الباكستاني أبلغ وزير الخارجية الصيني وانج يي خلال زيارته إلى إسلام آباد أن توفير الحماية للعمال الصينيين يتصدر قائمة أولويات حكومة باكستان.

وأشار الرئيس الباكستاني إلى أن بلاده تبذل قصارى جهدها من أجل القبض على المتورطين في حادث اختطاف اثنين من العمال الصينيين في كويتا الشهر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الصين تستثمر نحو خمسين مليار دولار في إقامة مشروعات الطاقة والمرافق الأساسية في باكستان، وأن بكين تشعر بالقلق إزاء سلامة عمالها هناك بعد حادث الاختطاف المشار إليه.