 Moheet on google
الأحد 25 يونيو 2017 08:38 مساءً
روابط سريعة
باكستان تنشر 15 الف جندي لتأمين العمال الصينيين في أراضيها
الجيش الباكستاني

باكستان تنشر 15 الف جندي لتأمين العمال الصينيين في أراضيها

2017-06-25 19:31:47

أعلن الرئيس الباكستاني ممنون حسين، اليوم /الأحد/ أن بلاده نشرت 15 ألف جندي في مختلف أنحاء البلاد بغرض توفير الحماية للعمال الصينيين الذين يشاركون في تنفيذ مشروعات الطاقة والمرافق الأساسية في باكستان.

وذكرت قناة (جيو) الباكستانية -في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية- ان الرئيس الباكستاني أبلغ وزير الخارجية الصيني وانج يي خلال زيارته إلى إسلام آباد أن توفير الحماية للعمال الصينيين يتصدر قائمة أولويات حكومة باكستان.

وأشار الرئيس الباكستاني إلى أن بلاده تبذل قصارى جهدها من أجل القبض على المتورطين في حادث اختطاف اثنين من العمال الصينيين في كويتا الشهر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الصين تستثمر نحو خمسين مليار دولار في إقامة مشروعات الطاقة والمرافق الأساسية في باكستان، وأن بكين تشعر بالقلق إزاء سلامة عمالها هناك بعد حادث الاختطاف المشار إليه.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3