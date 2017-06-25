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خالد الجندي: هؤلاء ينبغي توجيه الشكر لهم
الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: هؤلاء ينبغي توجيه الشكر لهم

2017-06-25 19:33:25
كتب - متابعات

أكد الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، أن أهم أشخاص ينبغي توجيه شكر لهم هم زوجاتنا.

وقال في برنامجه “لعلهم يفقهون” على شاشة “DMC”، اليوم الأحد إنه ينبغي توجيه الشكر لكل ست بيت شلتنا في رمضان الكريم، وتعبت خلال رمضان وحافظت على أمن واستقرار ونظافة البيت، وتوفير الأكل والشرب والراحة لكل بيت.

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