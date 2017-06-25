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رئيس وزراء باكستان يقطع زيارته للندن لمتابعة تطورات "حريق البنجاب"
نواز شريف - باكستان

رئيس وزراء باكستان يقطع زيارته للندن لمتابعة تطورات "حريق البنجاب"

2017-06-25 19:08:48
أ ش أ

قطع رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف زيارته إلى لندن وقرر العودة إلى إسلام أباد لمتابعة تطورات حريق ناقلة البترول الذي اندلع في وقت سابق اليوم /الأحد/ في إقليم البنجاب، وأدى إلى مصرع 152 باكستانيا وإصابة أكثر من 117 شخصا بحروق متفاوتة.

وذكرت قناة (جيو) الباكستانية في نشرتها باللغة الإنجليزية أن شريف أعرب عن شعور بالحزن والأسف العميقين إزاء سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا وأصدر أوامره إلى السلطات المحلية في البنجاب بضرورة تقديم كافة المساعدات الطبية اللازمة للمصابين فى الحادث.

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