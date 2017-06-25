حقق المنتخب الألمانى فوزًا مريحًا على نظيره الكاميرونى بنتيجة 3/1، فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية بكأس القارات.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين وفى الشوط الثانى سجل الألمان 3 أهداف عن طريق كريم ديمرباى وتيمو فيرنر “هدفين” فى الدقائق 48 و67 و82، واكتفى الكاميرون بهدف عن طريق تير شتيجن حارس المانشافت بالخطأ فى مرماه بعد كرة مشتركة مع فينسنت أبو بكار فى الدقيقة 79.

وتلقى إرنست مابوكا ظهير أيمن الكاميرون بطاقة حمراء فى الدقيقة 64 بعد تدخله بعنف على إيمرى كان، واستعان الحكم بتقنية حكم الفيديو لإقرار البطاقة الحمراء.

ورفع المنتخب الألماني رصيده بذلك إلى 7 نقاط، ليتأهل متصدرا المجموعة، ويلتقي في الدور الثاني نظيره المكسيكي، صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى.