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ننشر تفاصيل حريق حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

ننشر تفاصيل حريق حديقة الحيوان

2017-06-25 19:03:10
كتب - متابعات

أكد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، أنه تم السيطرة على حريق حديقة الحيوان بالجيزة، مؤكدًا أنه كان حادث حريق بسيط جدًا.
وقال في تصريحات على شاشة “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، إن الحريق نشب من أوراق الأشجار، مؤكدًا أن حديقة الحيوان آمنة، وجاهزة لاستقبال المواطنين في عيد الفطر المبارك، وأنهم اتخذوا جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الحديقة وتجهيزها لاستقبال المواطنين.

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