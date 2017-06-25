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القبض على ١٤ تونسيا حاولوا الهجرة غير شرعية إلي إيطاليا
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القبض على ١٤ تونسيا حاولوا الهجرة غير شرعية إلي إيطاليا

2017-06-25 18:47:34
أ ش أ

تمكنت الوحدات البحرية للحرس الوطني بولاية صفاقس التونسية، اليوم /الأحد/ من إلقاء القبض بعرض سواحل العوابد بمدينة صفاقس، على 14 شخصا، على متن قارب صيد يحملون الجنسية التونسية، وينتمون إلى عدد من الولايات، كانوا يعتزمون اختراق الحدود البحرية سرا باتجاه إيطاليا.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد خليفة الشيباني، أنه قد تمت إحالة هؤلاء الشباب إلى فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بصفاقس؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شانهم.

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