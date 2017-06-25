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يحيى راشد: هذه خطة تنشيط السياحة
وزير السياحة يحيى راشد‎

يحيى راشد: هذه خطة تنشيط السياحة

2017-06-25 18:50:41
كتب - متابعات

أكد يحيي راشد، وزير السياحة، أن الوزارة تعمل على توفير كافة الخدمات في الأماكن السياحية خلال عيد الفطر المبارك.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “الآن” على شاشة “أكسترا نيوز”، اليوم الأحد، إننا نعمل على تنشيط القطاع السياحي في إطار طريقة عمل الوزارة لزيادة الحركة السياحية لمصر.

وأردف أنه يتم التعامل مع جميع الشكاوي وحلها بأقصى سرعة، معربًا عن أمله في زيادة الوعي السياحي وعدم وجود أي شكاوي سواء من السياحة الداخلية أو الخارجية.

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