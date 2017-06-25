هتمبورج يتعاقد مع حارس كايزرسلاوترن2017-06-25 18:53:32
أعلن نادي هامبورج الألماني، اليوم الأحد، إبرامه أولى الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية، حيث تعاقد مع الحارس جوليان بولرسبك من نادي كايزرسلاوترن، المنافس بالدرجة الثانية.
وقال ينز تود، مدير الكرة في هامبورج، للموقع الرسمي للنادي على الإنترنت: “جوليان حارس مرمى صغير وموهوب للغاية، وأثبت قدراته مع كايزرسلاوترن في الموسم الماضي”.
ويتواجد حاليا بولرسبك “22 عامًا” مع المنتخب الألماني تحت 21 عامًا، في بطولة أمم أوروبا للشباب، المقامة في بولندا.
ووقع الحارس على عقد مدته 4 سنوات، ولم يتم الإفصاح عن قيمة الصفقة، وسيتنافس بولرسبك مع كريستيان ماثينيا لحجز مقعد أساسي في تشكيلة الفريق.
من جانبه، قال المدافع كيرياكوس بابادوبلوس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه سينتقل لهامبورج بشكل نهائي، لكن هذا الأمر لم يتم تأكيده حتى الآن من قبل النادي.
يذكر أن بابادوبلوس قد لعب في الموسم الماضي مع هامبورج على سبيل الإعارة، قادمًا من باير ليفركوزن.
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