تمكنت الأجهزة الأمنية بعدد من محافظات الجمهورية اليوم الأحد ، من خلال حملاتها المختلفة من ضبط عدد من تجار المخدرات وحائزي الأسلحة النارية والتشكيلات العصابية والهاربين بالإضافة إلى ضبط قضايا وسلع نية غير صالحة وألعاب نارية محظورة .

ففي المنوفية ، تمكنت أجهزة الأمن من القبض على 5 عاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص بمركز السادات ، وهم ” طارق ع .ا ع - 20 عاما - عاطل” وبحوزته فرد خرطوش وطلقة عيار 16 رش و23 قطعة لجوهر الحشيش المخدر ، و” أحمد س .ف. ص - 19 عاما - عاطل ” وبحوزته فرد خرطوش وطلقة عيار 12 رش ، و ” وحيد .ز . س. خ – 30 عاما - عاطل” وبحوزته فرد خرطوش وطلقة عيار 12 رش والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية مخدرات ، و” محمود . ج . ا . م – 20 عاما - عاطل” وبحوزته 13 قطعة لجوهر الحشيش المخدر ، و” حنان ع. م. ع – 20 عاما - عاطلة ” ومطلوب ضبطها في قضية مخدرات.

وفي المنيا ، تمكن ضباط البحث الجنائي من القبض على اثنين هاربين من السجن المؤبد وغرامه لكل منهما ، وهما “جبر .ع . م ” المتهم في قضية جنايات سلاح ومحكوم عليه غيابيا بالسجن المؤبد وغرامة 10ألاف جنيه ، و ” محمد . خ . م ” والمتهم في قضية جنايات قتل وسلاح والمحكوم عليه غيابىا بالسجن المؤبد.

كما تم ضبط 12 قطعة سلاح ناري غير مرخصة وضبط 5 قضايا ، و تحرير 2816 مخالفة مرورية بلإضافة إلى ضبط 19 ألفا و800 قطعة ألعاب نارية قبل ترويجها.

فيما أسفرت الحملة التموينية عن ضبط 58 قضية تموينية متنوعة، و2 طن و50 كيلو جرام أسماك مدخنة داخل ثلاجة مجمدات بمدينة المنيا منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، و ضبط طن ونصف سكر و110كيلوجرامات مسحوق عصير – و26كيلوجرام خل و5عبوات لبن بودرة داخل مخزن تعبئة سلع غذائية مجهولة المصدر.

وفي مطروح ، تمكنت مباحث التموين من ضبط 265 كيلو جرام من الكبدة واللحوم المجمدة والمصنعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بأحد محال بيع اللحوم في مدينة مرسى مطروح.

وفي الغربية ، أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط صاحب مكتبة بقرية السجاعية وبحوزته 8035 قطعة ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر ، وآخر بحوزته 2285 قطعة ألعاب نارية محدثه للصوت والشرر ..كما تم ضبط سيارة حال مرورها أمام مستشفى السنطة العام محملة بعدد 64 كجم لحوم ماشية مذبوحة خارج المجازر العمومية وغير صالحة للاستهلاك ، وصاحب مصنع أسماك مدخنة بدون ترخيص بكفر الزيات وبحوزته 30 صندوقا من الأسماك غير صالحة للاستهلاك .

كما تم ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة ماكينات الري بمركز السنطة مكون من 5 أشخاص وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 10 ماكينات ري كاملة ،و6 طلمبات مياه و أجزاء من طلمبات مياه وماكينة ري ومبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه وسيارة نصف نقل ، وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها وارتكابهم 18 واقعة سرقة .

وفي الفيوم، أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط قضيتين حيازة سلاح ناري بدون ترخيص و3 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنائية ، وتحرير 18 محضر ضبط في مجال المسطحات ،وضبط 103 قضايا تموينية متنوعة لضبط الأسواق ، وتنفيذ 593 قرارا وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين، وتحرير 1600 مخالفة مرورية .

وفي قنا، تفقد مساعد وزير الداخلية لأمن قنا اللواء صلاح الدين حسان كافة الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين الكنائس الكائنة بالمحافظة.. مشددا على ضرورة اليقظة التامة والتأكد من سلامة أجهزة الحماية المدنية واستعداد القوات لمواجهة أي طارئ .

وأكد مدير الأمن خلال الجولة علي وضع خطط أمنية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك وتأمين كافة الكنائس والمنشآت العامة والحيوية علي مستوي المحافظة مشيرا إلي أنه تم رقع حالة الاستنفار الأمني بمختلف قطاعات المديرية .