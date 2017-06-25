أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم /الأحد/ السيطرة على نحو ثلثي الموصل القديمة.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر، في بيان له أوردته قناة “الحرة” الأمريكية، إن القوات اقتربت كثيرا من منطقة السرجخانة، أخر معاقل تنظيم “داعش” في المدينة القديمة.

وأضاف شاكر، أن تنظيم “داعش” خسر نحو 80 % من قدراته الدفاعية، ويعتمد حاليا على التخفي والمراوغة في مناطق مكتظة بالمدنيين.

بدوره، قال المقدم في قوات مكافحة الإرهاب العراقية سلام العبيدي، إنه تم تحرير من 65 إلى 70 في المائة من المدينة القديمة، وما زال هناك أقل من كيلومتر مربع تحت سيطرة عناصر تنظيم “داعش”.