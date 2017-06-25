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مرتضى منصور للاعبي الزمالك: "اللي عاوز يمشي يتفضل"
مرتضى منصور

مرتضى منصور للاعبي الزمالك: "اللي عاوز يمشي يتفضل"

2017-06-25 18:39:30

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على هامش التدريبات.
وكشف منصور في تصريحات صحفية، أنه طلب من اللاعبين أن يكونوا على قدر المسؤولية في الفترة المقبلة وأن يعرف كل منهم “قيمة قميص نادي الزمالك”.
وأضاف “لن أقبل إلا بوجود رجال يعرفون قيمة قميص الزمالك، ومن يريد الرحيل ستتم الموافقة على رحيله ولكن عقب انتهاء المباريات المقبلة في مشوار الفريق”.
وتابع “سيتم افتتاح فرع النادي النهري بعد 15 يوما، كما سيتم قريبا بدء إنشاء فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر”.
ووجه رئيس نادي الزمالك الشكر للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب الرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، بعد تأجيل مباراة الزمالك وبتروجت بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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