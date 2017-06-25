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جيش الإحتلال: سقوط قذائف من سوريا في الجانب الإسرائيلي من هضبة الجولان
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جيش الإحتلال: سقوط قذائف من سوريا في الجانب الإسرائيلي من هضبة الجولان

2017-06-25 18:22:12
أ ش أ

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم /الأحد/ إن قذائف هاون سقطت لليوم الثاني على التوالي بالقرب من الحدود الإسرائيلية مع سوريا.

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي، بحسب صحيفة /يديعوت أحرنوت/ الإسرائيلية، أن القذائف وقعت في الجانب الإسرائيلي من مرتفعات الجولان الشمالية، ولم تسفر عن وقوع أي إصابات أو أضرار.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن يوم أمس قصف أهداف تابعة للجيش السوري في القنيطرة وتدمير دبابتين تابعتين للجيش السوري ردا على سقوط قذائف صاروخية أطلقت منها.

وتعد تلك هي المرة الثانية خلال يومين، التي تسقط فيها قذائف على الجانئب الإسرائيلي للجولان، وشهدت الأشهر الماضية العديد من الحوادث المشابهة التي قام الجيش الإسرائيلي على إثر بعضها بقصف مواقع في سوريا.

جدير بالذكر أن إسرائيل تحتل مرتفعات الجولان السورية منذ حرب يونيو 1967.

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