ضبط راكب بالمطار حاول تهريب مشغولات ذهبية بقيمة نصف مليون جنيه2017-06-25 18:41:16
أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولي اليوم /الأحد/ محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية القيمة بهدف بيعها في السوق المحلية والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية.
وقالت مصادر جمركية بالمطار إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية المتبعة على ركاب رحلة الجزيرة القادمة من الإمارات العربية المتحدة، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري، وبالعرض على مدير إدارة الحركة والمشرف على الصالة أمر بتحويله الى جهاز كشف الأشعة وتبين وجود أجسام معدنية.
وبالعرض على مدير إدارة الجمرك، أمر بتشكيل لجنة وتبين من الفحص إخفاء الراكب المضبوطات التي قدرت قيمتها بنحو نصف مليون جنيه.
وقرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار مصادرة المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الراكب.
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