رئيس السكك الحديدية يتفقد حركة القطارات وسير العمل بمحطة رمسيس2017-06-25 18:09:12
تفقد اليوم المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد مركز ادارة الازمات والمركز الرئيسى لمتابعة حركة مسير القطارات واطمأن على سير العمل وانتظام حركة تشغيل القطارات وانتظام مواعيد القيام والوصول للقطارات .
كما قام رئيس الهيئة بجولة تفقد فيها ارصفة محطة رمسيس ومنافذ بيع التذاكر والتقى بعدد من الركاب واستمع الى ارائهم ومقترحاتهم .
وأوضح شوشة انه تم الغاء الإجازات لقيادات الهيئة لمتابعة تشغيل القطارات، مؤكدا أنه يشرف على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تقديم كافة التسهلات لجمهور المسافرين من الركاب.
وأضاف شوشة أن الهيئة قضت تماما على تكدس الركاب بمحطة القاهرة والجيزة نتيجة الاجراءات التى اتخذتها الهيئة وقيامها بتشغيل 12 قطارا إضافيا ( 8 قطارات مكيفة + عدد 4 قطارات غير مكيفة ) بالاضافة الى زيادة تركيب بعض القطارات المكيفة والمميزة بحوالى 50 عربة اضافية باجمالى ٣٣ ألفا و٤٥٥ مقعدا اضافيا لاستيعاب اكبر عدد من جمهور المسافرين من الركاب لقضاء اجازة العيد مع اهاليهم.
واشار رئيس الهيئة الى استمرار استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين على مدى 24 ساعة على الخطوط الساخنة للهيئة (147)، وعلى الأرقام 0225753555/ 01274422925
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