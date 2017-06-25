أدان الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر الحادث الذي في نيوكاسل اليوم الأحد واستهدف مسلمين اثناء احتفالهم بعيد القطر المبارك.

وأعرب إسحق -في بيان- عن تضامن الكنيسة مع مصابي الحادث الأليم الذي وقع لمسلمي نيوكاسل في بريطانيا فجر اليوم بعد قيام سيارة بدهس عدد من المسلمين أثناء احتفالهم بصلاة عيد الفطر المبارك، متمنيين الشفاء العاجل للمصابين.