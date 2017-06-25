هنأ محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب ونقيب السادة الأشراف شعب مصر والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك.

وأعرب نقيب الأشراف -في بيان اليوم الأحد- عن أمله أن يعيد الله تلك المناسبات على مصر رئيسا وحكومة وشعبا بكل خير وأمن واستقرار وأن يحفظ الله مصر وجيشها من أي مكروه.

وأوضح الشريف أن مصر بحاجة الآن لوحدة شعبها لمواجهة الإرهاب ونشر القيم الأخلاقية للرسول عليه السلام.