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الجيش العراقي يصد هجمات ل"داعش" خارج مدينة الموصل القديمة
الجيش العراقي في تكريت

الجيش العراقي يصد هجمات ل"داعش" خارج مدينة الموصل القديمة

2017-06-25 22:08:57

أعلن الجيش العراقي أن قواته تمكنت من صد هجمات عنيفة شنها انتحاريون من تنظيم “داعش” الإرهابي خارج مدينة الموصل القديمة.

وأوضح الجيش العراقي - في بيان - أن الهجمات استهدفت حي “التنك” وهو حي فقير غرب مدينة الموصل القديمة، حيث يعد أخر معقل للمتشددين في المدينة.. حسبما أفادت قناة “الحرة” الأمريكية اليوم /الأحد/.

وتعد هذه أول موجة هجمات تقع خارج مدينة الموصل القديمة منذ بدء معركة استعادة المدينة التاريخية من تنظيم “داعش” قبل أسبوع.

وكانت القوات العراقية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها سيطرت على نحو ثلثي الموصل القديمة، حيث أكد قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر أن قواته اقتربت كثيرا من منطقة “السرجخانة” أخر معاقل تنظيم “داعش” في المدينة القديمة.

وأضاف شاكر أن تنظيم “داعش” خسر نحو 80% من قدراته الدفاعية ويعتمد حاليا على التخفي والمراوغة في مناطق مكتظة بالمدنيين.

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