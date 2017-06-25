تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها الانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.‬

‫أسفرت جهود الحملات التي تمت تحت إشراف اللواء عادل زكي مدير الإدارة العامة للمرور -خلال 24 ساعة- عن ضبط 42 ألفا و265 مخالفة مرورية وألف و519 دراجة نارية مخالفة، و43 سائقا تحت تأثير المخدرات.

كانت الإدارة العامة للمرور قد وجهت عدة حملات مرورية وانضباطية لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.