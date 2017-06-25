أجلت السلطات البريطانية اليوم /الأحد/ أشخاصا كانوا قرب المعلم السياحي الترفيهي الشهير “لندن آي” بوسط العاصمة، وذلك بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية .

ونقلت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية عن وسائل إعلام بريطانية قولها إن الشرطة أجلت الأشخاص الذين كانوا في محيط “عين لندن”، كما جرى إخلاء المنطقة المخصصة للصعود إلى العجلة الضخمة.

وأضافت القناة أن زوارق الشرطة شوهدت تجوب نهر التايمز، كما حلقت مروحية تابعة للقوة فوق المنطقة، بعد أن رصد أحد السائحين القنبلة بالقرب من النهر.

وذكرت متحدثة باسم شرطة العاصمة أنه “تم استدعاء الشرطة في الساعة 10.30 صباحا بعد ورود تقارير تفيد بوجود قنابل تعود إلى الحرب العالمية الثانية على الشاطئ الأمامي لنهر التايمز”.

كانت الشرطة المحلية شمال العاصمة البريطانية قد عثرت شهر مارس الماضي، على قنبلة غير منفجرة يشتبه أنها تعود للحرب العالمية الثانية، في موقع بناء في منطقة بروندسبوري بارك.

يشار إلى أن لندن ومناطق بريطانية أخرى تعرضت خلال الحرب العالمية الثانية (1939 إلى 1945) لغارات مكثفة شنتها طائرات ألمانيا النازية، ما أسفر عن سقوط عشرات آلاف القتلى ودمار هائل.

يذكر أن المعلم السياحى الشهير فى العاصمة البريطانية والمعروف بـ”عين لندن” توقف بعد الحادث الإرهابى فى محيط البرلمان البريطانى وعملية الدهس على جسر “ويستمنستر”، مما تسبب فى أن يتم الإبقاء علي العديد من السائحين داخل الكبسولات المطلة على العاصمة.