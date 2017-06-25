انتشال ١٠ جثث بموقع الانهيار الأرضي بمقاطعة سيتشوان الصينية2017-06-25 17:17:25
أعلن مسئولون بمقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، انتشال 10 جثث وليس 15 من موقع الانهيار الأرضي الذي شهدته المقاطعة، في وقت مبكر من صباح أمس السبت، كما كان أعلن في وقت سابق، وقالوا إنه تم التأكد من أن 15 شخصا كان يعتقد أنهم لقوا مصرعهم بخير، حيث ظهر اليوم أنهم كانوا خارج القرية وقت وقوع المأساة.
ووفقا للإعلام الصيني لم تتوقف جهود البحث عن المفقودين لحظة واحدة منذ الأمس، حيث استمرت تلك الجهود طوال الليل، وحتى الآن بالرغم من الأمطار الغزيرة بالمنطقة.
وينتشر الآن الآلاف من رجال الإنقاذ في المكان محاولين بكل جهدهم العثور على 93 شخصا، أعلنت السلطات أنهم في عداد المفقودين.
كان الحادث وقع في حوالي الساعة السادسة من صباح أمس بتوقيت الصين، عندما اندفعت أكوام هائلة من الحجارة والصخور والطين من أحد الجبال في المنطقة لتدفن تحتها 62 منزلا، وأفادت وسائل الإعلام الصينية بأن تلك الكارثة الطبيعية ناجمة عن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق كثيرة من الصين في الأيام الأخيرة.
وقالت إنه حدث انهيار أرضي آخر عقب الانهيار الأول، مما جعل جهود البحث أكثر صعوبة.
ووفقا لوكالة أنباء “شينخوا” الصينية الرسمية تسبب الانهيار الأرضي في سد جزء من مجرى أحد الأنهار ودفن 1600 متر من الطريق بالمنطقة.
وتشير الوكالة في تقريرها إلى أن القرية دفنت تحت 18 مليون متر مكعب من الأحجار والطين.
ويشارك حاليا نحو ثلاثة آلاف من عمال الإنقاذ مجهزين بالمعدات الثقيلة والحفارات وأجهزة للكشف عن الحياة في البحث عن المفقودين.
ونقل الإعلام الصيني عن خبراء جيولوجيين موجودين بموقع الكارثة قولهم، إن فرصة العثور على ناجين تكاد تكون معدومة.
ومنذ وقوع الانهيار وحتى الآن لم يتم إنقاذ سوى ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، وهم رجل وزوجته وطفل رضيع لا يتعدى عمره شهر واحد، حيث نقلوا إلى أحد المستشفيات لتلقي العناية اللازم، وتشير الأنباء إلى أن الأبوين حالتهم مستقرة، ولكن الرضيع يحتاج إلى عناية فائقة لأنه أصيب بالتهاب رئوي.
وقد تم إجلاء أكثر من 110 من القرويين الذين يعيشون في مكان قريب من موقع المأساة إلى عدد من المدارس بالبلدة القريبة من القرية مساء أمس، خشية أن تتسبب الأمطار في كوارث أخرى جديدة في نفس المكان.
وكانت السلطات المعنية فعلت أعلى مستوى لألية الاستجابة للإغاثة من الكوارث فور وقوع الانهيار، وأمر الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، ببذل كل الجهود الممكنة للمساعدة في عمليات الإنقاذ.
وصباح اليوم أعرب الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريس، عن تعازيه للشعب وللقيادة الصينية، وقال في تصريح رسمي صدر عن المتحدث باسمه، إنه يشعر بالحزن العميق على من فقدوا أرواحهم وعلى الدمار الذي حدث نتيجة للانهيار الأرضي، كما أكد استعداد المنظمة الدولية لتقديم أي دعم تطلبه السلطات الصينية للمساعدة في جهود الإنقاذ.
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