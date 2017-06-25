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"سكاي نيوز": مقتل القيادي الحوثي مبارك المشن في مأرب
قوات التحالف العربي

"سكاي نيوز": مقتل القيادي الحوثي مبارك المشن في مأرب

2017-06-25 17:07:04

شنت قوات التحالف العربي عملية نوعية استهدفت اجتماعا لقيادات حوثية في محافظة مأرب ، ما أسفر عن مقتل القيادي الحوثي “مبارك المشن” المسؤول عن جبهة “صرواح”.

ذكرت ذلك قناة ” سكاي نيوز” اليوم / الأحد /، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

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