شنت قوات التحالف العربي عملية نوعية استهدفت اجتماعا لقيادات حوثية في محافظة مأرب ، ما أسفر عن مقتل القيادي الحوثي “مبارك المشن” المسؤول عن جبهة “صرواح”.

ذكرت ذلك قناة ” سكاي نيوز” اليوم / الأحد /، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.