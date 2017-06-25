أعلنت فرق الطوارئ في إسبانيا، اليوم /الأحد/ إجلاء أكثر من 700 شخص من منازلهم ومخيماتهم وفنادقهم بسبب تهديدات من اندلاع حرائق غابات جنوب البلاد.

وذكرت شبكة “يورونيوز” الأوروبية أنه تم وضع المنطقة القريبة من مدينة “ولبة” في حالة تأهب قصوى بسبب حرائق الغابات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه تم نشر 11 طائرة مدنية و10 طائرات “هليكوبتر” في إطار عملية عسكرية مدنية مشتركة للتصدي لهذه الحرائق.

وأضافت الشبكة الأوروبية أن مئات الأشخاص يتواجدون حاليا في مراكز إيواء مؤقتة بعد ترك منازلهم للحفاظ على أرواحهم.