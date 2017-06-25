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الإفراج بالعفو عن 913 سجينا والإفراج الشرطي عن 98 بمناسبة عيد الفطر
وزارة الداخلية

الإفراج بالعفو عن 913 سجينا والإفراج الشرطي عن 98 بمناسبة عيد الفطر

2017-06-25 17:21:27
كتب - أ ش أ

عقد قطاع مصلحة السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن بقية مدة العقوبة، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (280/2017) الصادر بشأن العفو عن بقية مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.. وانتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (913 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 98 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

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