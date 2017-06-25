 Moheet on google
الأحد 25 يونيو 2017 06:33 مساءً
روابط سريعة
‏‫محافظ الإسكندرية يكلف بإعادة تركيب وصيانة سور كورنيش محطة الرمل
محمد سلطان محافظ الاسكندرية

‏‫محافظ الإسكندرية يكلف بإعادة تركيب وصيانة سور كورنيش محطة الرمل

2017-06-25 16:36:46
كتب - أ ش أ

كلف محافظ الإسكندرية محمد سلطان، مسئولي المحافظة بتركيب وترميم الأجزاء المنزوعة من الأحجار الأثرية بسور كورنيش محطة الرمل وسط المدينة حفاظا على الهوية الحضارية والتاريخية للمدينة.
وأكد محافظ الإسكندرية -في بيان اليوم الأحد- ضرورة سرعة إزالة كافة الاشغالات ومعوقات المرور والمارة والحفاظ على الشكل العام ورفع كافة المخلفات وزيادة عدد صناديق القمامة على الكورنيش لكى تظهر الإسكندرية بما يليق بها أمام أهلها وزوارها.
الجدير بالذكر أن سور كورنيش الاسكندرية تم بناؤه عام 1905 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني بمعرفة شركة إيطالية ويعتبر من أقدم الأسوار في العالم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3