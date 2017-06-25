كلف محافظ الإسكندرية محمد سلطان، مسئولي المحافظة بتركيب وترميم الأجزاء المنزوعة من الأحجار الأثرية بسور كورنيش محطة الرمل وسط المدينة حفاظا على الهوية الحضارية والتاريخية للمدينة.

وأكد محافظ الإسكندرية -في بيان اليوم الأحد- ضرورة سرعة إزالة كافة الاشغالات ومعوقات المرور والمارة والحفاظ على الشكل العام ورفع كافة المخلفات وزيادة عدد صناديق القمامة على الكورنيش لكى تظهر الإسكندرية بما يليق بها أمام أهلها وزوارها.

الجدير بالذكر أن سور كورنيش الاسكندرية تم بناؤه عام 1905 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني بمعرفة شركة إيطالية ويعتبر من أقدم الأسوار في العالم.