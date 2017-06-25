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أوقاف الإسكندرية تحرر محضرا ضد مقيم شعائر لجمعه تبرعات دون تصريح
وزارة الاوقاف المصرية

أوقاف الإسكندرية تحرر محضرا ضد مقيم شعائر لجمعه تبرعات دون تصريح

2017-06-25 16:28:47
كتب - أ ش أ

حررت مديرية أوقاف الإسكندرية، محضرا ضد محمد خميس أبوحلو (مقيم شعائر زاوية النور برشدي التابعة لإدارة أوقاف شرق الأسكندرية) لمخالفته قرارات وزارة الأوقاف، وقيامه بوضع صناديق لجمع تبرعات بدون تصريح وجارى عرضه على النيابة العامة مع ماتم ضبطه من أموال بصناديق التبرعات غير القانونية.
وقال الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسكندرية -في بيان اليوم الأحد- إن الشيخ ماهر عبد الجواد مدير عام إدارة أوقاف شرق الأسكندرية، حرر المحضر لمقيم الشعائر الذى خرج عن مقتضى الواجب الوظيفى وخالف كل تعليمات الوزارة فى عدم وضع صناديق لجمع التبرعات تحت أى مسمى.
وشدد على أنه لا أحد فوق المسائلة سواء كان يعمل بالأوقاف أو خارجها فالقانون يطبق على الجميع دون تفرقة.
وأكد العجمي أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من تطوير العمل بالمساجد والزوايا لصالح العملية الدعوية خاصة بعد المجهود الكبير الذى بذلته المديرية خلال شهر رمضان المبارك.

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