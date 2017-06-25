أعلنت شركة “بلساتكوم” إطلاق أول قمر صناعي بلغاري للاتصالات في مدار ثابت بالنسبة للأرض.

وقال مكسيم زاياكوف، الرئيس التنفيذي لبلغارياسات وبلساتكوم، “عندما بدأنا هذا المشروع الفضائي قبل أكثر من عشرة أعوام كنا نعلم أن ما نحتاجه لإكمال المشروع بنجاح هو الصبر والالتزام ووجود فريق قوي”؛ وذلك وفقا لما ذكرته قناة “سكاي نيوز” الإخبارية، اليوم الأحد.

وأضاف زاياكوف، أن القمر الصناعي سيتمركز في المدار على ارتفاع 36 ألف كيلومتر عن الأرض وسيعمل لمدة تصل إلى 20 عاما.

يذكر أن شركة “سبيس إكس” أطلقت القمر الصناعي “بلغارياسات-1” الذي سيقدم خدمات في مجال البث التلفزيوني والاتصالات إلى أوروبا وشمال أفريقيا، من مركز كنيدي للفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية “ناسا” في فلوريدا، ومن الممكن استخدام القمر في حالات الكوارث الطبيعية كالزلازل والعواصف والفيضانات عندما تتعطل الشبكات على الأرض.