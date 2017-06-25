أكد الدكتور محمد على أبو زيد القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو على ثقته فى قدرة لاعبى منتخب مصر على حصد ميدليات خلال المشاركة فى بطولة العالم للتايكوندو والمقامة حاليا فى مدينة موجو بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 24 إلى 30 يونيو الجارى .

وقال أبو زيد فى تصريحات صحفية له اليوم ، انه رغم خروج 4 لاعبين من المنافسات إلا أن الفرصة ما زالت قائمة لتحقيق نتائج طيبة خلال منافسات البطولة حيث يشارك المنتخب المصرى ب 13 لاعبا ولاعبة ، كما أن اللاعبين الذين ودعوا المنافسات أدو بشكل جيد ومستوى فنى عالى ولم يحالفهم التوفيق .

وأشاد أبو زيد باللاعبين الذين خرجوا من البطولة مؤكدا انهم أدو ما عليهم جميعا ، مشيرا إلى ان معاذ نبيل وحبيبة عصام ودعا المنافسات بعد تجاوز دور ال 64 وال 32 والوصول إلى دور ال 16، ونجحو فى تجاوز منافسين اقوياء .

وأضاف ان سيف عيسى واجه منافسا قويا يحمل لقب البطولة وهو الإيرانى مسعود حاجة وكانت مباراة صعبة جدا وفارق النقاط لصالح البطل الإيرانى وكنا نلعب على أخطائه بعد وصوله للخطأ السابع فى الجولة الثانية ، ولكن قبل نهاية الجولة سدد عيسى لكمة قوية ل مسعود فى الصدر والتى أدت إلى ميله إلى الأمام أثناء تسديد عيسى للكمة ثانية والتى اصطدمت بوجه بطل العالم واستغل الفرصة وبالغ فى الامر وتضخيم الإصابة ، وتم استدعاء الإسعاف ليخرج على نقالة ويودع أيضا المنافسات ولكن مع ميدالية برونزية ، فى حين أعلن الحكم هزيمة عسى فى المباراة بعد حصول على الإنذار.

واختتم بأن هناك 10 لاعبين سيشاركون فى البطولة خلال المنافسات المقبلة معربا عن ثقته فى حصد ميدليات ، ورفع علم مصر.

ويشارك منتخب مصر فى البطولة بـ١٣ لاعبًا ولاعبة بواقع ٧ لاعبين و٦ لاعبات، وهم: معاذ نبيل “٥٤ كجم”، ومحمد فرج “٥٨ كجم”، ويوسف السيد “٦٣ كجم”، وعبد الرحمن وائل “٦٨ كجم”، وسيف عيسى “٧٤ كجم”، وصلاح خيري “٨٠ كجم”، ومحمد أيمن “+ ٨٧ كجم”.

واللاعبات هن: حبيبة عصام “٤٦ كجم”، ونور حسين “٤٩ كجم”، ورضوى رضا “٥٣ كجم”، وهداية ملاك “٥٧ كجم”، وروان رفاعي “٦٢ كجم”، وميسون فاروق “-٧٣ كجم”.