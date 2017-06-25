 Moheet on google
الأحد 25 يونيو 2017 06:25 مساءً
روابط سريعة
التشكيلة الرسمية لمواجهة تشيلي وأستراليا
DC8Eq_-WsAEgPBE

التشكيلة الرسمية لمواجهة تشيلي وأستراليا

2017-06-25 16:22:09

أعلن أنتونيو بيزي المدير الفني لمنتخب تشيلي تشكيلة فريقه التي ستواجه نظيره أستراليا في لقاء الجولة الثالثة من بطولة كأس القارات المقامة بروسيا 2017.

وجاءت التشكيلة لتضم : برافو، مينا،  إيسلا، سيلفا، فوينزاليدا، سانشيز، فيدال، فارغاس، دياز، خارا، أرانجيز.

وفي الجانب الآخر كشف أنجي بوستيكوجلو عن تشكيلة فريقه التي جاءت على النحو التالي: رايان، تيم كاهيل، ميليجان، تومي يوريتش، كروز، ترويسي، بيهيتش، ماكجوان، ساينسبيري، لوونغو، إيرفين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3