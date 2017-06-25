أعلن أنتونيو بيزي المدير الفني لمنتخب تشيلي تشكيلة فريقه التي ستواجه نظيره أستراليا في لقاء الجولة الثالثة من بطولة كأس القارات المقامة بروسيا 2017.

وجاءت التشكيلة لتضم : برافو، مينا، إيسلا، سيلفا، فوينزاليدا، سانشيز، فيدال، فارغاس، دياز، خارا، أرانجيز.

وفي الجانب الآخر كشف أنجي بوستيكوجلو عن تشكيلة فريقه التي جاءت على النحو التالي: رايان، تيم كاهيل، ميليجان، تومي يوريتش، كروز، ترويسي، بيهيتش، ماكجوان، ساينسبيري، لوونغو، إيرفين.