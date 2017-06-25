إقالة مدير مستشفى الشيخ زايد آل نهيان وإحالة مدير الطوارئ للتحقيق الفوري2017-06-25 16:24:36
قال الدكتور حسام الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، مدير مستشفى الشيخ زايد ال نهيان، كما قرر إحالة مدير الطوارئ بذات المستشفى للتحقيق الفورى والعاجل .
جاء ذلك خلال المرور المفاجئ الذى قامت به اللجنة المشكلة من قبل وزير الصحة بغرفة الطوارئ بالوزارة للتأكد من تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات اليوم /الأحد/ أول أيام عيد الفطر المبارك.
وأوضح الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعايات -في بيان- أنه بالمرور على المستشفى تم استدعاء وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، وأن اللجنة رصدت العديد من المخالفات منها نقص بالمستلزمات والأدوية المهمة بالطوارئ، الأمر الذي لم تبلع به إدارة المستشفى مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، بالرغم من توافر جميع المستلزمات الطبية بمخازن الوزارة والمديرية وبأرصدة وفيرة، وأكد أن العاملين بالمستشفى من الفريق الطبي أبلغوا عن تلك النواقص لإدارة المستشفى ولكن دون جدوى.
وأكد وديع أنه بالمرور على المستشفى وجد تباطؤا في الاستجابة للمرضى بدعوى نقص المستلزمات الطبية بالمستشفى الأمر الذي يجعلهم يقومون بتحويل المرضى إلى مستشفيات أخرى.
وتابع أنه من ضمن السلبيات التى رصدتها اللجنة أثناء المرور على ذات المستشفى إلغاء عمليات النساء منذ يوم الجمعة الماضية بسبب نقص بالمستلزامات الطبية، كما اكتشف عدم استخدام جهاز رسم قلب بوحدة الاستقبال لعدم وجود طابعة له، بالإضافة إلى عدم توافر ماسكات الاطفال وخيوط الجراحة.
ووجه وكيل وزارة الصحة بالقاهرة بعدم مغادرة المستشفى إلا بعد توفير كافة المستلزمات وانتظام سير العمل.
بدوره، أكد وكيل وزارة الصحة بالقاهرة حسام الخطيب أنه بمراجعة أرصدة المستلزمات بمخازن المستشفى وجد مخزون وفير منها لم يتم الصرف منه، الأمر الذي يستلزم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه إدارة المستشفى التي تهاونت بحياة المرضى.
بدوره أشار الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن هذه الحملات المفاجئة ستستمر طوال أيام العيد، للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على أكمل وجه، وشدد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية حيال ما يتم رصده من مخالفات، حفاظا علي صحة المواطنين.
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